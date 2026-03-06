Sortie et conférence les champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Sortie et conférence les champignons

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Début : 2026-10-04

Une matinée conviviale pour découvrir, apprendre à reconnaître et ramasser les champignons avec les mycologues de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes et de Nature et Avenir. Suivie d’une conférence très complète pour tout savoir sur ces êtres vivants particuliers (biologie, écologie…).

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

A friendly morning to discover, learn to recognize and collect mushrooms with mycologists from the Société d’Histoire Naturelle des Ardennes and Nature et Avenir. Followed by a comprehensive conference to learn all about these special living creatures (biology, ecology…).

L’événement Sortie et conférence les champignons Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme