LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon vendredi 16 octobre 2026.

Canet-en-Roussillon

LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT

Port de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

100% MULTICOQUE, 100% OCCASION !

Un rendez-vous immanquable pour passionnés de mer et chasseurs de bonnes affaires !

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Port de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 presse@lesoccasionsdumulticoque.com

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English :

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L’événement LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-26 par A.D.T des Pyrénées-Orientales