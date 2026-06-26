LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon
LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon vendredi 16 octobre 2026.
Canet-en-Roussillon
LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT
Port de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
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Port de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 presse@lesoccasionsdumulticoque.com
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English :
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L’événement LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-26 par A.D.T des Pyrénées-Orientales
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