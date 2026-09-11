Les œuvres du bout des doigts, Musée Bertrand, Châteauroux

Informations pratiques

Les œuvres du bout des doigts Samedi 19 septembre, 14h15 Musée Bertrand Indre

10 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Frustré de ne pas pouvoir toucher les œuvres présentées dans les salles ? Exceptionnellement dans le cadre de ce court atelier, le musée Bertrand vous invite à vous glisser dans la peau d’un agent de conservation pour apprendre à manipuler et à emballer en toutes précautions des œuvres d’art spécialement sorties des réserves.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 61 12 34 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

Frustré de ne pas pouvoir toucher les œuvres présentées dans les salles ?

© Musée Bertrand de Châteauroux