Les Œuvres du temps, Kimihito Okuyama, Musée Roybet Fould, Courbevoie

Informations pratiques

Les Œuvres du temps, Kimihito Okuyama 19 et 20 septembre Musée Roybet Fould Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jusqu’au 1er novembre, le musée présente une rétrospective majeure de l’oeuvre de Kimihito Okuyama (1946-2024), artiste japonais installé à Paris dès 1972.

Elle réunit pour la première fois, dans un même lieu, un corpus représentatif de ses peintures, gravures, photographies, poèmes et installations, explorant le temps à la croisée des cultures japonaises et occidentales.

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l’artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l’architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d’architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). Métro / RER La Défense Métro Pont de Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Exposition « Les Œuvres du temps »

©Musée Roybet Fould