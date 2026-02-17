Les oiseaux communs nicheurs

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 09:30:00

fin : 2026-05-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Initiation à l’identification des espèces communes d’oiseaux.

Au cours d’une marche, notre guide nous initiera à l’identification des espèces communes d’oiseaux. Forts de cette expérience, il nous sera possible de verser nos futures observations dans une base de données naturalistes afin de participer au suivi scientifique des populations d’oiseaux. 5 .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Accompanied by an ornithologist, you’ll discover the most popular ponds of the moment.

L’événement Les oiseaux communs nicheurs Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne