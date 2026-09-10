UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Les oiseaux de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Les oiseaux de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit.

Les oiseaux de la Citadelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez à la recherche des oiseaux du Parc de la Citadelle : vous apprendrez à écouter et à reconnaître les différents oiseaux qui s’épanouissent dans le parc. Avec Vincent Gavériaux.
Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4200 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4200 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens

À voir aussi à Lille (Nord)