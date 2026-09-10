Les oiseaux de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Les oiseaux de la Citadelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Venez à la recherche des oiseaux du Parc de la Citadelle : vous apprendrez à écouter et à reconnaître les différents oiseaux qui s’épanouissent dans le parc. Avec Vincent Gavériaux.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4200 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4200 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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