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AGENDA · Montbazens

Les oiseaux de trottoir Montbazens

mercredi 5 août 2026 · Montbazens

Les oiseaux de trottoir Montbazens

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Ville
12220 Montbazens
Département
Aveyron
Tarif

Montbazens

Les oiseaux de trottoir

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous place du Marché à 18 h.
  .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie   lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

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English :

Les Oiseaux de Trottoir, a traveling street-performing band. Meet at Place du Marché at 6 p.m.

L’événement Les oiseaux de trottoir Montbazens a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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