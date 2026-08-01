AGENDA · Montbazens
Les oiseaux de trottoir Montbazens
mercredi 5 août 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Les oiseaux de trottoir
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous place du Marché à 18 h.
.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Oiseaux de Trottoir, a traveling street-performing band. Meet at Place du Marché at 6 p.m.
L’événement Les oiseaux de trottoir Montbazens a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Montbazens (Aveyron)
- Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens 5 août 2026
- Concert gratuit Montbazens 5 août 2026
- Journée dédicace Montbazens 9 août 2026
- Concert de trompe de chasse Montbazens 14 août 2026
- Noël des p’tits bambins Montbazens 13 décembre 2026