Informations pratiques

Montbazens

Les oiseaux de trottoir

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous place du Marché à 18 h.

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

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English :

Les Oiseaux de Trottoir, a traveling street-performing band. Meet at Place du Marché at 6 p.m.

L’événement Les oiseaux de trottoir Montbazens a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)