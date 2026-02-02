Les oiseaux d’eau et les migrateurs Écluzelles

Les oiseaux d’eau et les migrateurs

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Lors de cette animation, vous découvrirez la diversité des espèces qui fréquentent les berges, les roselières et les eaux calmes. Jumelles en main, apprenez à les identifier.

Intervenant Conservatoire d’Espaces Naturels

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

During this animation, you’ll discover the diversity of species that frequent riverbanks, reedbeds and calm waters. Binoculars in hand, learn how to identify them.

