Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges
Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges jeudi 11 juin 2026.
Limoges
Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez découvrir des oiseaux dans le parc de l’Auzette qui se trouve à Limoges aux côtés de Annie Pyravelle de la LPO. .
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 63 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette
L’événement Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- La Concierge rit Espace Noriac Limoges 8 mai 2026
- Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges 9 mai 2026
- Match de basket Limoges CSP Boulazac Palais des Sports de Beaublanc Limoges 9 mai 2026
- Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges 9 mai 2026
- Tous à l’Opéra ! Autour d’Orphée et Eurydice de Gluck., Opéra de Limoges (Grand-Théâtre), Limoges 9 mai 2026