Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges

Limoges

Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir des oiseaux dans le parc de l’Auzette qui se trouve à Limoges aux côtés de Annie Pyravelle de la LPO. .

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 63 52

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English : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

L’événement Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Limoges Métropole