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Les oiseaux du lac de Saint Mandé Maison Paris Nature Paris

mardi 22 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris

Les oiseaux du lac de Saint Mandé Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison Paris Nature
Adresse
Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Rendez-vous devant l’entrée château du parc Floral

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Sortie]

Au cœur du bois de Vincennes, le lac de Saint Mandé constitue un refuge où se côtoient oiseaux aquatiques et forestiers. Au cours d’une balade du parc floral jusqu’au lac, suivez les pas d’un naturaliste pour découvrir les espèces qui auront su profiter de cet espace naturel remarquable.
Le mardi 22 septembre 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T12:30:00+02:00
fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T09:30:00+02:00_2026-09-22T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite


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