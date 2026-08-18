Les oiseaux du lac de Saint Mandé Maison Paris Nature Paris
mardi 22 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous devant l’entrée château du parc Floral
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Au cœur du bois de Vincennes, le lac de Saint Mandé constitue un refuge où se côtoient oiseaux aquatiques et forestiers. Au cours d’une balade du parc floral jusqu’au lac, suivez les pas d’un naturaliste pour découvrir les espèces qui auront su profiter de cet espace naturel remarquable.
Le mardi 22 septembre 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T12:30:00+02:00
fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T09:30:00+02:00_2026-09-22T11:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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