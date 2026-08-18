Les oiseaux du lac de Saint Mandé Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Rendez-vous devant l’entrée château du parc Floral

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Sortie]



Au cœur du bois de Vincennes, le lac de Saint Mandé constitue un refuge où se côtoient oiseaux aquatiques et forestiers. Au cours d’une balade du parc floral jusqu’au lac, suivez les pas d’un naturaliste pour découvrir les espèces qui auront su profiter de cet espace naturel remarquable.

Le mardi 22 septembre 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T09:30:00+02:00_2026-09-22T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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