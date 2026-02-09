Les oiseaux du marais Briouze
Les oiseaux du marais Briouze dimanche 12 avril 2026.
Les oiseaux du marais
observatoire de la voie verte Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Nichés dans l’observatoire de la voie verte, laissez-vous guider dans l’observation des oiseaux de saison hérons cendrés et garde-bœufs, canards de surface, foulques, grèbes…
Longue-vue et jumelles mises à disposition.
Dès 8 ans. .
observatoire de la voie verte Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les oiseaux du marais
L’événement Les oiseaux du marais Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo