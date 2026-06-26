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Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Parc des Oblates

Adresse : Rue de la Brianderie

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

Mais que mangent les oiseaux ? Ont-ils tous le même régime alimentaire ? Venez le découvrir en observant dans ce parc nantais ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 02 51 82 02 97


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