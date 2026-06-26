Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes
Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:00 – 12:00
Gratuit : non Tout public
Mais que mangent les oiseaux ? Ont-ils tous le même régime alimentaire ? Venez le découvrir en observant dans ce parc nantais ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 02 51 82 02 97
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