Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon dimanche 12 juillet 2026.

Laon

Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon

Place du Parvis Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Beau concert gratuit dans la cathédrale !

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce dimanche, nous aurons la joie d’accueillir l’organiste titulaire de la Basilque Saint Rémy de Reims, Benjamin-Joseph Steens, et Laëtitia Steens-Vauxion, cheffe de choeur de la maîtrise e la cathédrale de Reims.

Seront interprétées des œuvres de Milhaud, Fauré et Saint-Saëns…

Alors RV dans la cathédrale de Laon à 17h ! .

Place du Parvis Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 amisdesorgues.laon@gmail.com

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English :

Free concert in the cathedral!

L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Laon