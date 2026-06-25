Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon
Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon dimanche 12 juillet 2026.
Laon
Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon
Place du Parvis Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Beau concert gratuit dans la cathédrale !
Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !
Ce dimanche, nous aurons la joie d’accueillir l’organiste titulaire de la Basilque Saint Rémy de Reims, Benjamin-Joseph Steens, et Laëtitia Steens-Vauxion, cheffe de choeur de la maîtrise e la cathédrale de Reims.
Seront interprétées des œuvres de Milhaud, Fauré et Saint-Saëns…
Alors RV dans la cathédrale de Laon à 17h ! .
Place du Parvis Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 amisdesorgues.laon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert in the cathedral!
L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Sortie nature à Laon Faune et flore au Domaine de la Solitude Laon 1 juillet 2026
- Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon) Laon 1 juillet 2026
- Exposition à Laon Juste ce qu’il faut voir Laon 2 juillet 2026
- Terrasses de l’été à Laon ! Laon 4 juillet 2026
- Montée tour dans la cathédrale de Laon ! Laon 4 juillet 2026