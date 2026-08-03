Informations pratiques

Béziers

LES OSTALS JEP 2026

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez Les Ostals, du quartier médiéval du Plan du Capus à la réouverture des arches, avec visites guidées et exposition.

Au Moyen Âge, le Plan du Capus était un quartier animé où maisons, ruelles, habitants et animaux se côtoyaient. À la Renaissance, les arches passantes furent fermées et les deux hôtels qui composent aujourd’hui Les Ostals furent édifiés. En 2025, une nouvelle étape de cette histoire s’est écrite avec la réouverture des arches médiévales.

Tout au long du week-end, des visites guidées permettront de découvrir le site, ainsi qu’une exposition de l’artiste d’Art Brut Alexis Vicente. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LES OSTALS JEP 2026

Discover Les Ostals, in the medieval district of Plan du Capus, as the arches reopen, featuring guided tours and an exhibition.

L’événement LES OSTALS JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34