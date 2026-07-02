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Les ouvrages de la Seine troyenne, Place de la Rave, Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Rave · Troyes

Les ouvrages de la Seine troyenne, Place de la Rave, Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Rave
Adresse
Place de la Rave 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Limité à 50 personnes

Les ouvrages de la Seine troyenne Dimanche 20 septembre, 09h00 Place de la Rave Aube

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulation, d’environ 5 km, le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques.
Départ Place de la Rave à Troyes.
Lors de la réservation, précisez le nom de la visite.

Place de la Rave Place de la Rave 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « acquae.10@laposte.net »}]
Déambulation d’env 5 kms le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques Départ Place de la Rave à Troyes.

© Acquae

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