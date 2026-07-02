Les ouvrages de la Seine troyenne, Place de la Rave, Troyes
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Rave · Troyes
Informations pratiques
Les ouvrages de la Seine troyenne Dimanche 20 septembre, 09h00 Place de la Rave Aube
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Déambulation, d’environ 5 km, le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques.
Départ Place de la Rave à Troyes.
Lors de la réservation, précisez le nom de la visite.
Place de la Rave Place de la Rave 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « acquae.10@laposte.net »}]
Déambulation d’env 5 kms le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques Départ Place de la Rave à Troyes.
© Acquae
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