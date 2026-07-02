Les ouvrages de la Seine troyenne, Place de la Rave, Troyes

Informations pratiques

Les ouvrages de la Seine troyenne Dimanche 20 septembre, 09h00 Place de la Rave Aube

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulation, d’environ 5 km, le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques.

Départ Place de la Rave à Troyes.

Lors de la réservation, précisez le nom de la visite.

Place de la Rave Place de la Rave 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « acquae.10@laposte.net »}]

Déambulation d’env 5 kms le long de la Seine troyenne et de ses ouvrages hydrauliques Départ Place de la Rave à Troyes.

© Acquae