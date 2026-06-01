« Les palafittes de l’âge du Bronze en Savoie, redécouverte au 20e et 21e siècles », par Yves Billaud, Musée Savoisien, Chambéry

« Les palafittes de l’âge du Bronze en Savoie, redécouverte au 20e et 21e siècles », par Yves Billaud Dimanche 14 juin, 16h00 Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Oubliés pendant un demi-siècle, les villages lacustres savoyards sont redécouverts à partir des années 1950 grâce au développement de la plongée autonome, autorisant des observations directes. Après les travaux précurseurs de Raymond Laurent, le CNRAS puis le DRASSM mènent depuis 1980 des campagnes de topographie et de sondages, avec des datations des bois (dendrochronologie) et des analyses. Les résultats obtenus permettent, pour la période de 1065 à 805 av. J.-C., de proposer un schéma d’occupation des rives, avec des villages spécialisés dans la métallurgie, l’agriculture ou l’artisanat et d’en reconstituer l’organisation et le mode de vie des communautés de l’âge du Bronze au bord des lacs alpins.

Cette conférence d’Yves Billaud, ingénieur de recherche honoraire, Ministère de la Culture / DRASSM, est proposée par le Musée Savoisien dans le cadre de l’événement Archéo Mania. Elle se déroulera dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard, au rez-de-chaussée du Musée Savoisien.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Oubliés pendant un demi-siècle, les villages lacustres savoyards sont redécouverts à partir des années 1950 grâce au développement de la plongée autonome, autorisant des observations directes. Après…

Évocation du grand village palafittique de Conjux, lac du Bourget, autour de l’année -810 © Pierre-Yves Videlier