« Les palafittes du lac du Bourget : premières découvertes et premières collections au 19e siècle », par Isabelle Kerouanton, Musée Savoisien, Chambéry

« Les palafittes du lac du Bourget : premières découvertes et premières collections au 19e siècle », par Isabelle Kerouanton Dimanche 14 juin, 14h30 Musée Savoisien Savoie

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Dès 1856, des pieux émergent dans la baie de Grésine, révélant les premiers villages lacustres du Bourget. Les « pêches aux antiquités » du 19ᵉ siècle, menées à l’aide de tridents, de dragues ou de pinces spécialement conçues, ramènent une quantité exceptionnelle d’objets en bronze, céramiques et outils en bois. Ces découvertes, sans contexte stratigraphique, alimentent collections publiques et privées, fondant la renommée des stations du Bronze final du lac. Les musées savoyards conservent encore aujourd’hui ce mobilier, témoin d’une vie lacustre intense il y a 3 000 ans.

Cette conférence d’Isabelle Kerouanton, Inrap et UMR 656 CreAAH, est proposée par le Musée Savoisien dans le cadre de l’événement Archéo Mania. Elle se déroulera dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard, au rez-de-chaussée du Musée Savoisien.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Dès 1856, des pieux émergent dans la baie de Grésine, révélant les premiers villages lacustres du Bourget. Les « pêches aux antiquités » du 19ᵉ siècle, menées à l’aide de tridents, de dragues ou de y…

Planche de céramiques de la fin de l’âge du Bronze, publiée par André Perrin dans la Revue Savoisienne : journal publié par l’Association florimontane d’Annecy : histoire, sciences, arts, industrie, en janvier 1874