Les parents viennent de mars… Chez Maman

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Après la version Chez Papa de ce gros succès de l’humour, si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère pour rire en famille ?

L’autre volet du gros succès familial, un effet miroir déformant après Papa, place à Maman !

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans la comédie qui réconcilie tout le monde !

Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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L’événement Les parents viennent de mars… Chez Maman Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig