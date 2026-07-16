Informations pratiques

» Les parfums de Lyon » visite guidée olfactive 19 et 20 septembre Place Bellecour Métropole de Lyon

Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine (Tarifs : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans). Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Participez à la toute première visite parfumée de Lyon.

Mélange d’odeurs d’industrie, de gourmandise, ou de notes boisées… la visite est rythmée de surprises olfactives pour vous conter l’histoire vibrante de la Presqu’île lyonnaise : des bâtiments les plus emblématiques aux ruelles les plus anecdotiques.

Partez à l’aventure en famille ou entre amis sur la Presqu’île de Lyon à la découverte des parfums de la ville, lors d’une visite guidée insolite menée par les @lesdemoisellesdupatrimoine !

Place Bellecour Place Bellecour 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.07.98.15 »}, {« type »: « email », « value »: « lesdemoisellesdupatrimoine@gmail.com »}] Visite guidée en Presqu’île de Lyon, la visite débute et se termine Place Bellecour Métro A et D

Participez à la toute première visite parfumée de Lyon.

©Lesdemoisellesdupatrimoine