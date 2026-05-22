Alençon

Les passeuses

151 Avenue de Courteille Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-05-29

David Thorpe est né en 1972 au Royaume-Uni et s’est installé à Treignac en 2023 pour y initier une collaboration avec Treignac Projet. Artiste à la présence internationale affirmée, il a exposé largement en Europe et aux États-Unis, développant une pratique entre dessin, collage, sculpture et installation. Après plus de dix ans à Berlin, où il collabore avec plusieurs galeries, son travail évolue dans une dynamique de transformation continue. Depuis son arrivée à Treignac, il développe un projet de film au long cours, sans budget, fondé sur la collaboration, l’entraide et la production partagée, dont l’exposition aux Bains-Douches, constitue une étape.

Son travail s’articule autour de notions d’autonomie, de concentration intellectuelle et d’indépendance, et déploie un cosmos imaginaire régi par ses propres lois. À travers le dessin, la sculpture, et l’installation, il développe des espaces utopiques et des structures architecturales où construction et déconstruction coexistent. Les structures géométriques et ornementales y occupent une place centrale, dépassant leur fonction décorative pour devenir des vecteurs de sens, dans un processus de transformation continue.

Vernissage le 29 mai à 18h30. .

151 Avenue de Courteille Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 48 51 info@bainsdouches.net

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English : Les passeuses

L’événement Les passeuses Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON