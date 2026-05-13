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Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne mardi 4 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Expérience participative pour petits et grands guidée par Jacqueline GOUT, naturalite, pédagogue reconnue et spécialiste de ce genre animal.lampe torche indispensable !
Pas de réservation, arrivez 15 minutes avant le début de l’animation.
Gratuit, chaussures adaptées et lampe torche sont indispensables !   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous

L’événement Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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