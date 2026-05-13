Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne mardi 4 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Expérience participative pour petits et grands guidée par Jacqueline GOUT, naturalite, pédagogue reconnue et spécialiste de ce genre animal.lampe torche indispensable !
Pas de réservation, arrivez 15 minutes avant le début de l’animation.
Gratuit, chaussures adaptées et lampe torche sont indispensables ! .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous
L’événement Les Pastorales de Clédat Découverte nocturne des petits amphibiens de chez nous Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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