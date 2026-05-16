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Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée Grandsaigne mercredi 5 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Tomber comme le jour , une création de Cécile Geay, interprétée par Cécile Geay, Nadège Moyart et Sarah Bastien.
Participation libre consciente.   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée

L’événement Les Pastorales de Clédat Performance poétique dansée Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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