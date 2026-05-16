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Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Sophrologie

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-17

Un moment pour soi, éveil de l’imaginaire par la sophrologie avec Gilles Paillet, sophrologue.
Participation libre et consciente, sur inscription au 06 80 40 92 94.   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 40 92 94 

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English : Les Pastorales de Clédat Sophrologie

L’événement Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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