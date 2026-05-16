Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Sophrologie

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-17

Un moment pour soi, éveil de l’imaginaire par la sophrologie avec Gilles Paillet, sophrologue.

Participation libre et consciente, sur inscription au 06 80 40 92 94. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 40 92 94

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English : Les Pastorales de Clédat Sophrologie

L’événement Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze