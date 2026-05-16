Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne mercredi 15 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Sophrologie
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-17
Un moment pour soi, éveil de l’imaginaire par la sophrologie avec Gilles Paillet, sophrologue.
Participation libre et consciente, sur inscription au 06 80 40 92 94. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 40 92 94
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English : Les Pastorales de Clédat Sophrologie
L’événement Les Pastorales de Clédat Sophrologie Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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