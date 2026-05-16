Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Sortie abeilles sauvages

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Rendez-vous à 9h45 devant la chaumière pour une balade de 2h à la découverte des la flore et des abeilles sauvages des lisières forestières.

Cette animation proposée par le CPIE, sera guidée sur environ 3km sur terrain assez facile.

Pour tout public, enfants accompagnés bienvenus.

Gratuit, pas de réservation. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 10 14 55

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English : Les Pastorales de Clédat Sortie abeilles sauvages

L’événement Les Pastorales de Clédat Sortie abeilles sauvages Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze