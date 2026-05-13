Les Patrimoines de l’été la chapelle Saint-Fiacre Le Faouët
Les Patrimoines de l’été la chapelle Saint-Fiacre Le Faouët mercredi 15 juillet 2026.
Le Faouët
Les Patrimoines de l’été la chapelle Saint-Fiacre
Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-15
Fondée par les seigneurs de Boutteville vers 1450, la chapelle Saint-Fiacre s’affiche comme une référence du gothique flamboyant breton. A l’intérieur, l’incontournable jubé en bois polychrome, œuvre d’Olivier Le Loërgan en 1480, achève la démonstration pour faire de cet édifice un remarquable témoignage de la production artistique en Basse-Bretagne au 15e siècle. Visites flash du jubé les mardis et jeudis à 16h30 avec Nathalie Le Pen du service patrimoine de Roi Morvan Communauté (sauf le 20/08). .
Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les Patrimoines de l’été la chapelle Saint-Fiacre Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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