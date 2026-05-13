Le Faouët

Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Changement d’ambiance assuré pour cette nouveauté 2026. Et si le jubé se parait d’ombre et de lumières pour mieux vous émerveiller ? La soirée débutera par une marche contée à la fontaine. Prévoir chaussures de marche. Avec Nathalie Le Pen service patrimoine Roi Morvan Communauté et Christian Perrin lumière et vidéo. .

Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan