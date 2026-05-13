Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre Le Faouët
Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre Le Faouët jeudi 20 août 2026.
Le Faouët
Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre
Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Changement d’ambiance assuré pour cette nouveauté 2026. Et si le jubé se parait d’ombre et de lumières pour mieux vous émerveiller ? La soirée débutera par une marche contée à la fontaine. Prévoir chaussures de marche. Avec Nathalie Le Pen service patrimoine Roi Morvan Communauté et Christian Perrin lumière et vidéo. .
Chapelle Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les Patrimoines de l’été La nocturne de Saint-Fiacre Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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