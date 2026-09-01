Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical Le Bourg Reignac
dimanche 13 septembre 2026 · Le Bourg · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical
Le Bourg Eglise Reignac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir ce récital au piano par Pierre-Olivier Bergeron, dans l’univers acoustique très particulier d’une église Romane classée et merveilleusement réstaurée!
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Le Bourg Eglise Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr
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English : Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical
Come and enjoy this piano recital in the unique acoustic setting of a listed and beautifully restored Romanesque church!
L’événement Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical Reignac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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