Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical Le Bourg Reignac

Informations pratiques

Reignac

Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical

Le Bourg Eglise Reignac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir ce récital au piano par Pierre-Olivier Bergeron, dans l’univers acoustique très particulier d’une église Romane classée et merveilleusement réstaurée!

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Le Bourg Eglise Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr

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English : Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical

Come and enjoy this piano recital in the unique acoustic setting of a listed and beautifully restored Romanesque church!

L’événement Les patrimoniales de Reignac Concert récital piano Ruissellement Musical Reignac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente