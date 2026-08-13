Les patrimoniales de Reignac Exposition l’eau source de vie Salle Socio-culturelle Reignac

Informations pratiques

Reignac

Les patrimoniales de Reignac Exposition l’eau source de vie

Salle Socio-culturelle Bourg de Reignac Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Présentation d’histoires d’eau originales par Réignac patrimoine exposition l’eau source de vie

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Salle Socio-culturelle Bourg de Reignac Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr

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English :

Presentation of original stories about water by Rignac Patrimoine — Water: Source of Life exhibition

L’événement Les patrimoniales de Reignac Exposition l’eau source de vie Reignac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente