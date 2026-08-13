Les patrimoniales de Reignac randonnée découverte au fil de l eau Le Bourg Reignac

Informations pratiques

Reignac

Les patrimoniales de Reignac randonnée découverte au fil de l eau

Le Bourg Eglise Reignac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez vous balader au bord de l’eau pour une randonnée découverte autour de l’eau!

.

Le Bourg Eglise Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les patrimoniales de Reignac randonnée découverte au fil de l eau

Come and take a stroll along the water’s edge for a discovery walk centred on water!

L’événement Les patrimoniales de Reignac randonnée découverte au fil de l eau Reignac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente