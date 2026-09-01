Patrimoniales de Reignac Conférence autour de l’eau Salle Socio-culturelle Reignac
samedi 12 septembre 2026 · Salle Socio-culturelle · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Patrimoniales de Reignac Conférence autour de l’eau
Salle Socio-culturelle Bourg de Reignac Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Présentation d’histoires d’eau originales par Réignac patrimoine vernissage de l’exposition l’eau source de vie
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Salle Socio-culturelle Bourg de Reignac Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr
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English : Patrimoniales de Reignac Conférence autour de l’eau
Presentation of original stories about water by Rignac Patrimoine—opening of the exhibition “Water: Source of Life”
L’événement Patrimoniales de Reignac Conférence autour de l’eau Reignac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente
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