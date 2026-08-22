AGENDA · Reignac
Zik’O’Stade Reignac
samedi 12 septembre 2026 · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Zik’O’Stade
Stade municipal Reignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les Reignactifs vous proposent une nouvelle édition de Zik’O’Stade.
Et bien sûr, restauration sur place. .
Stade municipal Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 01 56 48 lesreignactifs@gmail.com
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English : Zik’O’Stade
L’événement Zik’O’Stade Reignac a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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