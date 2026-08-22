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Zik’O’Stade Reignac

samedi 12 septembre 2026 · Reignac

Zik’O’Stade Reignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Stade municipal
Ville
33860 Reignac
Département
Gironde
Tarif

Reignac

Zik’O’Stade

Stade municipal Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Les Reignactifs vous proposent une nouvelle édition de Zik’O’Stade.
Et bien sûr, restauration sur place.   .

Stade municipal Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 01 56 48  lesreignactifs@gmail.com

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English : Zik’O’Stade

L’événement Zik’O’Stade Reignac a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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