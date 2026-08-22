Informations pratiques

Reignac

Zik’O’Stade

Stade municipal Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les Reignactifs vous proposent une nouvelle édition de Zik’O’Stade.

Et bien sûr, restauration sur place. .

Stade municipal Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 01 56 48 lesreignactifs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zik’O’Stade

L’événement Zik’O’Stade Reignac a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde