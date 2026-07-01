UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Les paysages sonores, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 1 août 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Les paysages sonores, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Les paysages sonores Samedi 1 août, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’un paysage sonore ? Qu’entend-on dans les allées du Parc de la Citadelle ? Le CEREMA vous accueille pour une balade qui questionne l’environnement urbain sous un nouvel angle.
A partir de 5 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}]
Balade naturaliste

Thomas Lo Presti

À voir aussi à Lille (Nord)