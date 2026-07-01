Les paysages sonores, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 1 août 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Les paysages sonores Samedi 1 août, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00
Qu’est-ce qu’un paysage sonore ? Qu’entend-on dans les allées du Parc de la Citadelle ? Le CEREMA vous accueille pour une balade qui questionne l’environnement urbain sous un nouvel angle.
A partir de 5 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}]
Balade naturaliste
Thomas Lo Presti
À voir aussi à Lille (Nord)
- Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille 2 juillet 2026
- Fives Cail été 36, Station métro Marbrerie, Lille 3 juillet 2026
- Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille 3 juillet 2026
- Carte blanche à la Malterie – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 3 juillet 2026
- Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM, Gare Saint Sauveur, Lille 3 juillet 2026