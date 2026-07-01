Les paysages sonores, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Les paysages sonores Samedi 1 août, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’un paysage sonore ? Qu’entend-on dans les allées du Parc de la Citadelle ? Le CEREMA vous accueille pour une balade qui questionne l’environnement urbain sous un nouvel angle.

A partir de 5 ans.

Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3899 »}]

Balade naturaliste

Thomas Lo Presti