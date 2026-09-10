Les pêchers mignons des archers : visite d’une Compagnie d’Arc, Première Compagnie d’Arc de Montreuil, Montreuil
samedi 19 septembre 2026 · Première Compagnie d'Arc de Montreuil · Montreuil
Informations pratiques
Les pêchers mignons des archers : visite d’une Compagnie d’Arc Samedi 19 septembre, 13h30 Première Compagnie d’Arc de Montreuil Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Nous vous proposons la visite d’une Compagnie d’Arc historique, installée depuis 1811 dans un ancien jardin horticole où étaient cultivées des pêches, grande spécialité de Montreuil. Nos archers étaient aussi horticulteurs et ce sont ces liens que nous vous dévoilerons dans une exposition qui vous permettra aussi de découvrir un jardin d’arc, écran de verdure installé en plein centre-ville de Montreuil.
Première Compagnie d’Arc de Montreuil 14 Rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 88 01 98 https://1ciearcmontreuil.fr/ Compagnie créée en 1811, c’est la plus ancienne association sportive de Montreuil, installée dans un ancien jardin horticole où étaient cultivées des pêches, spécialité de Montreuil. Métro Mairie de Montreuil (ligne 9) – Parking du centre commercial Grand Angle – Bus 102, 121, 122, 129, 202, 322.
Exposition
©Première Compagnie d’Arc de Montreuil
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