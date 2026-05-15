Les Pépifolies, marché aux végétaux Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Les Pépifolies, marché aux végétaux

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Ce marché a pour vocation de mettre en lumière le savoir-faire des producteurs locaux, en particulier les rosiéristes et les pépiniéristes de Doué-en-Anjou et de ses environs.

Il contribue à valoriser la qualité de leur production et à encourager les circuits courts, autour d’une offre riche rosiers, arbres fruitiers, arbustes ornementaux…

* Végétaux

Vous trouverez sur place une large gamme d’arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces, bulbes… et les conseils de spécialistes. Une vingtaine de producteurs locaux sont présents sur le marché rosiéristes, pépiniéristes, fleuristes, artisans…

*Animations

– Démonstrations de taille et d’entretien par les exposants

– Stand d’infos sur la culture sans produits phyto-sanitaires

– Exposition photos

– Ouverture exceptionnelle du musée aux anciens commerces (entrée payante) et exposition de photos

– Animation sonore avec tombola toutes les heures

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026 de 10h à 18h. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The purpose of this market is to showcase the expertise of local producers, particularly rose growers and nursery owners in Doué-en-Anjou and the surrounding area.

L’événement Les Pépifolies, marché aux végétaux Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME