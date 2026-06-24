LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Soissons

Soissons

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Figure majeure de la scène musicale contemporaine, Les

Percussions de Strasbourg s’imposent depuis leur création

comme l’un des ensembles les plus emblématiques de leur

temps, reconnu à l’échelle internationale. Fort d’un répertoire

exceptionnel, le groupe fait dialoguer les grandes oeuvres du

XXe siècle avec des commandes contemporaines, porté par une

même exigence faire vivre et renouveler le patrimoine musical

d’aujourd’hui tout en explorant de nouvelles formes, à la croisée

des pratiques et des expressions scéniques.

Dans ce programme sur mesure, Les Percussions de Strasbourg

tissent un lien entre les oeuvres fondatrices du répertoire,

notamment celles de Iannis Xenakis, et les écritures d’aujourd’hui.

Une passerelle sensible où la création du jeune compositeur

Jaouen Rudolf vient prolonger et réinventer cet héritage.

Figure majeure de la scène musicale contemporaine, Les

Percussions de Strasbourg s’imposent depuis leur création

comme l’un des ensembles les plus emblématiques de leur

temps, reconnu à l’échelle internationale. Fort d’un répertoire

exceptionnel, le groupe fait dialoguer les grandes oeuvres du

XXe siècle avec des commandes contemporaines, porté par une

même exigence faire vivre et renouveler le patrimoine musical

d’aujourd’hui tout en explorant de nouvelles formes, à la croisée

des pratiques et des expressions scéniques.

Dans ce programme sur mesure, Les Percussions de Strasbourg

tissent un lien entre les oeuvres fondatrices du répertoire,

notamment celles de Iannis Xenakis, et les écritures d’aujourd’hui.

Une passerelle sensible où la création du jeune compositeur

Jaouen Rudolf vient prolonger et réinventer cet héritage. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

A major figure in the contemporary music scene, Les

Percussions de Strasbourg have established themselves since their founding

as one of the most iconic ensembles of their

time, recognized internationally. With an exceptional repertoire,

the group creates a dialogue between the great works of the

20th century with contemporary commissions, driven by a

shared commitment: to breathe life into and renew today’s musical

heritage while exploring new forms at the crossroads

of musical practices and stage performance.

In this tailor-made program, Les Percussions de Strasbourg

forge a link between the foundational works of the repertoire,

notably those of Iannis Xenakis, and the compositions of today.

A sensitive bridge where the work of the young composer

Jaouen Rudolf extends and reinvents this legacy.

L’événement LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois