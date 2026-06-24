LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Soissons
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Soissons samedi 29 mai 2027.
Soissons
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Figure majeure de la scène musicale contemporaine, Les
Percussions de Strasbourg s’imposent depuis leur création
comme l’un des ensembles les plus emblématiques de leur
temps, reconnu à l’échelle internationale. Fort d’un répertoire
exceptionnel, le groupe fait dialoguer les grandes oeuvres du
XXe siècle avec des commandes contemporaines, porté par une
même exigence faire vivre et renouveler le patrimoine musical
d’aujourd’hui tout en explorant de nouvelles formes, à la croisée
des pratiques et des expressions scéniques.
Dans ce programme sur mesure, Les Percussions de Strasbourg
tissent un lien entre les oeuvres fondatrices du répertoire,
notamment celles de Iannis Xenakis, et les écritures d’aujourd’hui.
Une passerelle sensible où la création du jeune compositeur
Jaouen Rudolf vient prolonger et réinventer cet héritage.
Figure majeure de la scène musicale contemporaine, Les
Percussions de Strasbourg s’imposent depuis leur création
comme l’un des ensembles les plus emblématiques de leur
temps, reconnu à l’échelle internationale. Fort d’un répertoire
exceptionnel, le groupe fait dialoguer les grandes oeuvres du
XXe siècle avec des commandes contemporaines, porté par une
même exigence faire vivre et renouveler le patrimoine musical
d’aujourd’hui tout en explorant de nouvelles formes, à la croisée
des pratiques et des expressions scéniques.
Dans ce programme sur mesure, Les Percussions de Strasbourg
tissent un lien entre les oeuvres fondatrices du répertoire,
notamment celles de Iannis Xenakis, et les écritures d’aujourd’hui.
Une passerelle sensible où la création du jeune compositeur
Jaouen Rudolf vient prolonger et réinventer cet héritage. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
A major figure in the contemporary music scene, Les
Percussions de Strasbourg have established themselves since their founding
as one of the most iconic ensembles of their
time, recognized internationally. With an exceptional repertoire,
the group creates a dialogue between the great works of the
20th century with contemporary commissions, driven by a
shared commitment: to breathe life into and renew today’s musical
heritage while exploring new forms at the crossroads
of musical practices and stage performance.
In this tailor-made program, Les Percussions de Strasbourg
forge a link between the foundational works of the repertoire,
notably those of Iannis Xenakis, and the compositions of today.
A sensitive bridge where the work of the young composer
Jaouen Rudolf extends and reinvents this legacy.
L’événement LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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