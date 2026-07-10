Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Les petites bêtes de l’eau

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Munis d’une épuisette, partez à la rencontre des habitants des mares et des rivières. Insectes aquatiques, larves, crustacés… observez ces étonnantes petites créatures, apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans

l’écosystème. Avec Centre Bretagne Nature.

De 10h à 12h, à partir de 4 ans. 6€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Les petites bêtes de l’eau Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté