Les petites bêtes de l’eau Pluméliau-Bieuzy
lundi 31 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Les petites bêtes de l’eau
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Munis d’une épuisette, partez à la rencontre des habitants des mares et des rivières. Insectes aquatiques, larves, crustacés… observez ces étonnantes petites créatures, apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans
l’écosystème. Avec Centre Bretagne Nature.
De 10h à 12h, à partir de 4 ans. 6€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Les petites bêtes de l’eau Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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