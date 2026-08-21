Les Petites bêtes du sol : à la découverte de la faune sous nos pieds, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Les Petites bêtes du sol : à la découverte de la faune sous nos pieds Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme du Héron Nord

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sous les feuilles mortes, dans le compost ou les premiers centimètres du sol se cache tout un monde discret. Collemboles, cloportes, vers, larves, myriapodes et bien d’autres petites bêtes participent à la décomposition de la matière organique et à la bonne santé des sols. Lors de cet atelier, les participants pourront les observer de près et découvrir leur rôle indispensable.

Partenaire : Léna Polin, Scarabête

Ferme du Héron – 20 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Lors de cet atelier DD, animé par Léna Polin, les participants pourront les observer de près et découvrir leur rôle indispensable.