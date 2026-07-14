Les petites bêtes du sol Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 14:00 – 16:00

Gratuit : non Sur inscription Tout public

Partez à la découverte de ces espèces animales en les observant de près, apprenez à les reconnaître et comprenez leurs rôles au jardin. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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