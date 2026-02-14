Les petites épopées… • Cie le Doux Supplice, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Les petites épopées… • Cie le Doux Supplice Jeudi 11 juin, 16h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T16:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T16:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:30:00+02:00

On ne présente plus la Cie Le Doux Supplice, si familière, dont les dernières créations En Attendant le Grand Soir et La Concordance des Temps tournent toujours. Les revoilà à l’œuvre avec Les Petites Épopées…, imaginées pour les places de centre-ville et les lieux de rassemblement.

Dans un dépouillement quasi total, ils proposent une aventure au cœur de la foule, inspirée des récits épiques qui nourrissent notre mémoire commune. Avec leur langage acrobatique et chorégraphique, ils transforment un simple groupe en tribu poétique, en «armée» d’amoureux, prenant d’assaut la place publique dans une liesse fougueuse. Face aux bouleversements de notre époque, ils revendiquent l’urgence de se soutenir et de développer ensemble notre capacité à être bouleversés, à être bouleversants.

LIEU & HORAIRE À VENIR…

https://vimeo.com/1051688957?fl=pl&fe=sh

Dans le cadre des 10 ans du Festival InCIRCus du 11 au 13 juin 2026. Festival Acrodanse