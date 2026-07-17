Les Petites Filles modernes (titre provisoire), tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Les Petites Filles modernes (titre provisoire) Jeudi 29 avril 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T20:50:00+02:00

Fin : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T20:50:00+02:00

Joël Pommerat a le chic pour explorer ce moment tâtonnant et aigu entre enfance et adolescence (Contes et légendes, Cendrillon, Pinocchio) avec des distributions de comédien·nes sans âge, comme surgi·es d’un autre monde. C’est encore le cas avec le trio Éric Feldman, Coraline Kerléo, Marie Malaquias, troublant·es adultes-enfants de cette épopée fantastique. Sur Terre, Jade et Marjorie se vouent une amitié indéfectible, luttant de toutes leurs forces contre les normes qui les contraignent. Dans un autre univers, un jeune couple a été forcé à l’exil pour avoir commis le crime de trop s’aimer. Et si le surnaturel était leur arme pour contourner l’arbitraire des adultes ? Toute la grammaire esthétique de la Compagnie Louis Brouillard – noirs tranchant entre les scènes, lumières sculptant l’espace, parole sonorisée – fait corps avec cette fragilité adolescente, et pousse très loin la sensation d’irréel de ce nouveau conte existentiel.

Attention, présence d’effets stroboscopiques

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/les-petites-filles-modernes-titre-provisoire-29042027-1730 »}]

Revoilà Pommerat et son théâtre stylisé et féérique ! Après Contes et légendes, il plonge à nouveau dans le temps du trouble adolescent depuis l’amitié sans faille de deux jeunes filles. Un récit …