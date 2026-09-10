LES PETITES FILLES MODERNES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES PETITES FILLES MODERNES

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 18:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-10 2027-01-12 2027-01-16

À la manière d’un conte, Joël Pommerat imagine la rencontre de deux très jeunes filles, obligées de déjouer les lois du monde réel et de s’affranchir de celles des adultes pour vivre leur pacte d’amitié qu’elles veulent indestructible.

La question serait quels pouvoirs de l’enfance opposer à l’autorité de la parole des adultes ?

Dans une forme qui rapprocherait théâtre et roman, Joël Pommerat fait le récit d’évènements graves et naïfs où le surnaturel serait pour ses personnages le seul moyen d’affronter des réalités inconcevables. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%C0 Like a fairy tale, Joël Pommerat imagines the meeting of two very young girls, forced to defy the laws of the real world and break free from those imposed by adults in order to live out their pact of friendship, which they hope will be indestructible.

L’événement LES PETITES FILLES MODERNES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE