« Les PETITES histoires de Bidouille » de JUIN – l’heure du conte des 0-3 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris
« Les PETITES histoires de Bidouille » de JUIN – l’heure du conte des 0-3 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 13 juin 2026.
Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.
Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose de découvrir des premiers albums, des imagiers, d’écouter des comptines et d’interpréter des jeux des doigts.
Chaque 2ème samedi du mois, à 10h30, venez vous régaler de nos histoires. On ne le dira jamais assez, les livres, c’est bon pour les bébés !
Réservation fortement conseillée (nombre de places limité).
Face au succès de ce RDV des tout-petits, nous vous recommandons fortement de réserver vos places.
Par
ailleurs, afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter
nos histoires, seul un parent pourra accompagner son ou ses enfants.
Merci de votre compréhension.
Et pour les grands frères et les grandes sœurs, Bidouille raconte aussi des histoires le même jour à 17h (à partir de 4 ans).
Après cette séance de juin, Bidouille fera une petite pause
estivale, mais pas avant d’avoir participé à la fête de la
bibliothèque : « Vive les vacances » ! Ne manquez pas ce RDV familial!
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Il n’y a pas d’âge pour prendre goût aux histoires, aux images et à la lecture. Une fois par mois, nous donnons RDV aux bébés et à leurs parents pour un temps de lecture adapté aux toutes petites oreilles. Ce rendez-vous mensuel prisé des tout-petits a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 10h30.
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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