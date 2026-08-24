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Les petites histoires Médiathèque Parthenay Parthenay

vendredi 16 octobre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay

Les petites histoires Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Les petites histoires

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16 17:45:00

Date(s) :
2026-10-16

Quand le soir tombe, place à la magie des histoires !
Causette et Claudine, bénévoles de l’association Lire et faire lire , invitent les enfants à partager un moment plein de rêves et d’évasion autour de 4 à 5 histoires choisies avec soin coups de cœur, nouveautés et grands classiques de la littérature jeunesse.

Une parenthèse pleine d’imagination, de rires et d’émotions à savourer en famille !

Nous vous attendons nombreux pour écouter de belles histoires et voyager au fil des albums.

Public : enfant à partir de 3 ans.   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Les petites histoires

L’événement Les petites histoires Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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