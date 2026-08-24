Les petites histoires Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Les petites histoires

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-20 17:45:00

Date(s) :

2026-11-20

Quand le soir tombe, place à la magie des histoires !

Causette et Claudine, bénévoles de l’association Lire et faire lire , invitent les enfants à partager un moment plein de rêves et d’évasion autour de 4 à 5 histoires choisies avec soin coups de cœur, nouveautés et grands classiques de la littérature jeunesse.

Une parenthèse pleine d’imagination, de rires et d’émotions à savourer en famille !

Nous vous attendons nombreux pour écouter de belles histoires et voyager au fil des albums.

Public : enfant à partir de 3 ans. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Les petites histoires

L’événement Les petites histoires Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine