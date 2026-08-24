Les petites histoires Médiathèque Parthenay Parthenay
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Les petites histoires
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 17:00:00
fin : 2026-11-20 17:45:00
Date(s) :
2026-11-20
Quand le soir tombe, place à la magie des histoires !
Causette et Claudine, bénévoles de l’association Lire et faire lire , invitent les enfants à partager un moment plein de rêves et d’évasion autour de 4 à 5 histoires choisies avec soin coups de cœur, nouveautés et grands classiques de la littérature jeunesse.
Une parenthèse pleine d’imagination, de rires et d’émotions à savourer en famille !
Nous vous attendons nombreux pour écouter de belles histoires et voyager au fil des albums.
Public : enfant à partir de 3 ans. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Les petites histoires
L’événement Les petites histoires Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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