Les petites oreilles | Histoires dans les airs Rue Henri Dignac Égletons

Les petites oreilles | Histoires dans les airs

Les petites oreilles | Histoires dans les airs Rue Henri Dignac Égletons mercredi 25 mars 2026.

Les petites oreilles | Histoires dans les airs

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Initiez les enfants aux histoires du ciel dès le plus jeune âge.
Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 

English :

L’événement Les petites oreilles | Histoires dans les airs Égletons a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières