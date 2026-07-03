Les Petites oreilles | La rentrée Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Informations pratiques

Égletons

Les Petites oreilles | La rentrée

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Petites Oreilles reprennent avec un thème important pour tous les enfants la rentrée ! Venez écouter des histoires préparant à ce grand évènement.

Gratuit De 0 à 6 ans

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petites oreilles | La rentrée

L’événement Les Petites oreilles | La rentrée Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières