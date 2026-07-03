Les Petites oreilles | La rentrée Rue Docteur Henri Dignac Égletons
samedi 26 septembre 2026 · Rue Docteur Henri Dignac · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Les Petites oreilles | La rentrée
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les Petites Oreilles reprennent avec un thème important pour tous les enfants la rentrée ! Venez écouter des histoires préparant à ce grand évènement.
Gratuit De 0 à 6 ans
Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Petites oreilles | La rentrée
L’événement Les Petites oreilles | La rentrée Égletons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Égletons (Corrèze)
- Atelier Des merveilles à graver CDMA Égletons 9 juillet 2026
- Vendredi ludo Rue Docteur Henri Dignac Égletons 10 juillet 2026
- Marché festif Place de la page Égletons 13 juillet 2026
- Feu d’artifice au Lac du Deiro Place de la page Égletons 14 juillet 2026
- Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons 15 juillet 2026