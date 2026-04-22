Les Petits Appartements de l’Empereur, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Les Petits Appartements

de l’Empereur 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi

(sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:25:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’écart des salles d’apparat, découvrez les Petits Appartements, espaces dévolus à la vie privée de l’Empereur Napoléon Ier et de ses épouses successives, Joséphine et Marie-Louiser.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement

au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

ven. 5 juin, 14h à 15h, 14h30 à 15h30,

15h30 à 16h30 et 16h00 à 17h00,

sam. 6 et dim. 7 juin,

10h15 à 11h15, 11h30 à 12h30, 14h à 15h, 14h30 à 15h30,

15h30 à 16h30 et 16h à 17h

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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