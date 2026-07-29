Les petits bouts d’histoires Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Les petits bouts d’histoires

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-11-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-10-21 2026-10-22 2026-11-19 2026-11-25 2026-12-16 2026-12-17

Petits bouts d’histoires



À travers des histoires pleines de douceur et d’amitié, Élisabeth invite les enfants à rêver et grandir ensemble.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Little Snippets of Stories

Short Stories



Through stories full of tenderness and friendship, Élisabeth invites children to dream and grow together.

L’événement Les petits bouts d’histoires Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac