Les petits bouts d’histoires Médiathèque de Cognac Cognac
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Les petits bouts d’histoires
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-11-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-17 2026-10-21 2026-10-22 2026-11-19 2026-11-25 2026-12-16 2026-12-17
Petits bouts d’histoires
À travers des histoires pleines de douceur et d’amitié, Élisabeth invite les enfants à rêver et grandir ensemble.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Little Snippets of Stories
Short Stories
Through stories full of tenderness and friendship, Élisabeth invites children to dream and grow together.
L’événement Les petits bouts d’histoires Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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