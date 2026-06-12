Les Petits Dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes
Les Petits Dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.A 10h15, rencontrez Adrien, Magicien ventriloque !Adrien vous invite à découvrir son fabuleux spectacle de magie traditionnelle !Magie, humour et jeux de mots seront au rendez-vous pour vous divertir.
Maison de quartier de La Mano Nantes 44300
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