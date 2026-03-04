LES PETITS DIMANCHES #6 / CARRÉ PIZZA • ANIMAE COLLECTION (FR), Esplanade Charles de Gaulle, Rennes

LES PETITS DIMANCHES #6 / CARRÉ PIZZA • ANIMAE COLLECTION (FR) Dimanche 8 mars, 15h00 Esplanade Charles de Gaulle Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 9€ ; sortir: 4,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la séance de Carré Pizza prévue le dimanche 8 mars 2026 à 17h à L’Étage est annulée.

Les billets achetés pour cette séance restent valables pour la représentation de 15h le même jour, dans la limite des places disponibles. Les spectateurs qui ne souhaiteraient pas assister à la séance de 15h peuvent obtenir le remboursement de leurs billets auprès de leur point de vente.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

> CONCERT VISUEL • À PARTIR DE 6 ANS

Carré Pizza, c’est avant tout une voix. Celle d’une femme qui a passé sa vie à filmer et à commenter le monde à travers l’œilleton de sa caméra.

On ne la voit jamais, mais elle est partout. Son regard devient le nôtre ; ses voyages et ses rencontres capturés résonnent avec ses mots, se découpent en fragments, samplés et réarrangés en une fresque mouvante, mêlant arts numériques et live électro-acoustique.

Entourés de plusieurs écrans, trois artisans musiciens et vidéastes jouent avec le temps, le son et l’image. Issues des archives personnelles de la grand-mère de Doriane, la violoncelliste du groupe, ces images se répondent, se transforment et s’entrechoquent au rythme d’une musique folktronica atmosphérique qui déconstruit et réinvente les souvenirs, comme une matière vivante.

Plus qu’un concert, Carré Pizza est une expérience sensorielle, un jeu d’échos et de superpositions où passé et présent s’entrelacent dans une performance vertigineuse, hypnotique, drôle et émouvante.

> Durée : 40 minutes • Renseignements et réservation à la billetterie du Liberté et sur leliberte.fr • Tarif Sortir ! disponible à la billetterie du Liberté et sur tourisme-rennes.com

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/carre-pizza »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/carre-pizza/ »}]

Carré Pizza, c’est avant tout une voix. Celle d’une femme qui a passé sa vie à filmer et à commenter le monde à travers l’œilleton de sa caméra. Jeune public Musique

DR